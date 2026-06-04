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Dışişleri, İsrail'in Batı Şeria'da Yeni Yerleşim Birimlerinin İnşasını Onaylamasını Kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınayarak, uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararının kınandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınıyoruz. Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürmektedir."

İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerekmektedir. Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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