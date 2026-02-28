Haberler

Türkiye'den İran'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı: Dışarı çıkmayın

Türkiye'den İran'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı: Dışarı çıkmayın
Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda vatandaşların dikkatli olmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve acil durumlar haricinde İran'a seyahat etmemeleri istendi.

Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık uyarıda vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran'a seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.

TÜRKİYE-İRAN SINIR KAPILARI AÇIK

Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye'ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi.

ACİL DURUM İLETİŞİM HATTI

Bakanlık, İran'daki temsilciliklerin acil durum hattı numaralarını ve e-posta adreslerini paylaştı:

Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 (embassy.tehran@mfa.gov.tr)

Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr)

Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 (consulate.urmia@mfa.gov.tr)

Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr)

Bakanlık, İran'daki gelişmeleri resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

500

