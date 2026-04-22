Sağlık Bakanı Memişoğlu: İran'a 6 Tırlık Sağlık Yardımı Gönderiyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin İran'a ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyu göndereceğini açıkladı. Yardım, 24 Nisan Cuma günü Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçecek.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin İran'a ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyu göndereceğini açıkladı. Yardım konvoyunun 24 Nisan Cuma günü Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek İran'a ulaşacağı bildirildi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz İyilik Medeniyetiyiz! Sağlığı korumanın mukaddes olduğuna inanıyoruz. İnsanın olduğu her yerde sağlığı ve şifayı desteklemeyi, dayanışmanın bir gereği olarak görüyoruz. Bu köklü dayanışma ruhuyla hazırladığımız ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyumuz, 24 Nisan Cuma günü Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek komşumuz İran'a ulaşacak. Sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz. Yolumuz kardeşlik, yükümüz şifa olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
