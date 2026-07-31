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Türkiye'den Cezayir'deki trafik kazasında ölenler için taziye mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in kuzeyindeki Bumerdas vilayetinde meydana gelen trafik kazasında yaşanan can kayıpları sebebiyle Cezayir halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in kuzeyindeki Bumerdas vilayetinde meydana gelen trafik kazasında yaşanan can kayıpları sebebiyle Cezayir halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bumerdas'taki trafik kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Cezayir halkına başsağlığı dilendi.

Bumerdas vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilerek şarampole yuvarlanması sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 44 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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