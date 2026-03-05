Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nahçıvan'a Yönelik İha Saldırısına Tepki

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlenen İHA saldırılarını şiddetle kınadı ve bölgede savaşın yayılma riskinin artırıldığına dikkat çekti. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bugün (5 Mart) gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA
500

