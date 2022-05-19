Türkiye'den 60'tan fazla firmanın katıldığı Cezayir'deki uluslararası yapı fuarı sona erdi - Haberler

Cezayir'de bu sene 24'üncüsü düzenlenen uluslararası yapı ve inşaat malzemeleri fuarı "Batimatec 2022"de Türk firmalarının stantları yoğun ilgi gördü.

Başkentteki SAFEX Fuar Merkezi'nde resmi açılışı 15 Mayıs'ta yapılan ve bugün sona eren fuara 15 ülkeden 250 firma katıldı.

İtalya'nın onur konuğu olduğu fuarda Türkiye'den de 65 sektör firması yer aldı.

Türk firmaları Cezayir'in ihracat hedefine yüzde 25 katkı yapmayı hedefliyor

AA muhabirine konuşan Türkiye-Cezayir ortaklı bir firmanın Genel Müdürü Bilal Ozhan, on yılı aşkın süredir Cezayir'de çelik, kalıp, inşaat iskeleti ve hasır alanlarında üretim yaptıklarını söyledi.

Başkent Cezayir, Vahran ve Vadi Suf kentlerinde üretim tesisleri bulunduğunu aktaran Ozhan, 2000'li yıllarda Cezayir'de az sayıda Türk firması bulunduğunu ancak günümüzde bu sayının 1400'lere kadar çıktığını belirtti.

Cezayir'in geçen yıl ihracat için koyduğu 5 milyar dolarlık hedefin yüzde 15'lik kısmının ülkedeki Türk firmaları tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Ozhan, "Bu yıl ise 7 milyarlık bir hedef var ihracat olarak, burada bizim hedefimiz Türk firmaları olarak bunun yüzde 25'ine katkı sağlamak." dedi.

Fuara Tekirdağ'dan katılan briket makineleri ve beton santralleri üretim şirketinin Genel Müdürü Mehmet Oflaz ise Batimatec 2022'nin Cezayir'de katıldıkları ikinci fuar olduğunu söyledi.

Afrika genelinde ihracat kapasitelerinin iyi durumda olduğunu söyleyen Oflaz, Cezayir'de de sıcak karşılandıklarını ifade etti.

Oflaz, Cezayirlilerin Türk ürünlerini tercih etme sebeplerinden birinin iki ülke arasındaki iyi ilişkiler olduğunu dile getirdi.