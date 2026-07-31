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Türkiye’deki STK’lardan Lübnan’a 1,2 milyar TL değerinde insani yardım

Türkiye’deki STK’lardan Lübnan’a 1,2 milyar TL değerinde insani yardım
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TÜRKİYE'DEKİ Sivil Toplum Kuruluşları (STK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Lübnan’a 1,2 milyar TL değerinde insani yardım malzemesi ulaştırıldığı açıklandı.

TÜRKİYE'DEKİ Sivil Toplum Kuruluşları (STK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Lübnan'a 1,2 milyar TL değerinde insani yardım malzemesi ulaştırıldığı açıklandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde; Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği iş birliğiyle yürütülen yardım çalışmalarıyla Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine temel yaşam malzemelerinin kesintisiz olarak ulaştırılmaya devam ettiği bildirildi.

BÖLGEYE 205 KONTEYNERLİK AYNİ YARDIM ULAŞTIRILDI

İHH tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İsrail'in saldırıları ve ekonomik krizle boğuşan Lübnan'a Türkiye'den STK'lar tarafından deniz yoluyla düzenli olarak insani yardım ulaştırılıyor. Sadakataşı Derneği öncülüğünde, İHH, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği tarafından bölgeye 5 ayrı gemiyle toplamda 205 konteyner ayni yardım malzemesi gönderildi. İçerisinde gıda, hijyen ürünleri, yatak, battaniye ve birçok temel yaşam malzemesi bulunan yardımlar milyonlarca Lübnanlı aileye dağıtıldı.

"İHH, Sadakataşı ve Yetim Vakfı iş birliğiyle Kurban Bayramı'nda Hindistan'da kesilen kurbanlardan elde edilen 288 ton dondurulmuş et, Beyrut Limanı'na ulaştı. Resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından paketlenen kurban etleri Lübnan genelindeki mülteci kampları ve yerinden edilmiş aileler başta olmak üzere 800 binin üzerinde kişiye dağıtılacak.

"Tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya olan Lübnan'a Sadakataşı, İHH, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği tarafından 7 Ekim 2023'den itibaren başta gıda, sağlık, eğitim, barınma alanlarında 1,2 milyar TL'nin üzerinde yardım ulaştırıldı. Yardımlardan Lübnan'ın genelinde yaşayan milyonlarca insan istifade etti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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