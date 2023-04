- Türkiye'deki genel seçimler için ABD'de oy verme işlemi başladı

WASHINGTON - Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için ABD'de oy verme işlemi başladı.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ABD'de oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başladı. ABD'deki 7 eyalette kurulan 9 seçim merkezinde 134 bin 245 Türk seçmen oy kullanabilecek. Türkiye'nin Boston, Houston, Los Angeles, Miami, Chicago Başkonsolosluğu ve Washington Büyükelçiliği ile New York Başkonsolosluğu'ndaki Türkevi'nde oy verme işlemleri 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Long Island ve South Jersey'de New York Başkonsolosluğu'na bağlı açılan sandıklardaki oy kullanma işlemi ise 1 Mayıs'ta sona erecek. Seçmenler her gün 09.00-21.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.