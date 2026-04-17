Parlamentolar Arası Birliğin genel kurulu kapsamında Türkiye ve BM'nin sahadaki işbirliği konuşuldu

Parlamentolar Arası Birliğin (PAB) 152. Genel Kurulu marjında " Türkiye'deki BM saha varlığı: BM'nin parlamentolarla daha yakın işbirliğinin bir test örneği" başlıklı tartışma gerçekleştirildi.

İstanbul'da düzenlenen foruma, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde ???????Ahonsi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilci Yardımcısı Daniela Carmela Ciccihella, BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Maryse Guimond ve UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Malti Gandhi ile çok sayıda parlamenter katıldı.

Ahonsi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için uluslararası mevzuatın daha güçlü şekilde uyumlaştırılması gerektiğini belirterek, "Parlamentolar tüm bu çabaların merkezinde yer alıyor. Çünkü parlamentolar, küresel normları iç hukuka aktaran, gözetim ve hesap verebilirliği sağlayan kurumlardır." dedi.

Güçlü ve aktif bir parlamentoya sahip olarak Türkiye'nin, BM ülke ekibiyle son derece çeşitli ve katılımcı bir birliktelik sağladığına işaret eden Ahonsi, "Aslında uzun yıllardır ortaklığımız devam ediyor. İnsani meseleleri öncelikleyerek beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

Ahonsi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile çalışmalarına dikkati çekerek daha yapılandırılmış bir kurumsal işbirliğine doğru ilerlediklerini kaydetti.

Bu derin ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine dair örneklerin oldukça fazla olduğunu ifade eden Ahonsi, "Özellikle insan hakları, cinsiyet eşitliği, güç, çocuk koruma gibi alanlarda gerçekten verimli çalışabiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Ciccihella da parlamenterlerin topluluk liderleri ve karar alıcılar olduğunu, bu anlamda böyle bir dönemde BM'nin vekillerle işbirliğinin oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Yetki alanları arasında mültecilerin yanı sıra devletsiz kişilerin de bulunduğunu belirten Ciccihella, "Mevzuat, gözetim işlevi, bütçe kararlarınızı alırken bu süreçte sizlerle beraber çalışabilmek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ciccihella, Türkiye'deki faaliyet alanlarının çeşitlilik gösterdiğini aktararak, BMMYK'nın güncel bilgiler paylaştığını, trend analizleri sunduğunu, ilgili ülke istatistiklerini, küresel istatistikleri sağladığını ve bilgilendirmeler yaptığını anlattı.

Mülteci koruma hakkında farkındalığı artırmanın önemini her yerde vurguladıklarını söyleyen Ciccihella, parlamenterlerle kurdukları işbirliği sayesinde bu konunun doğrudan diyaloglarda yer aldığının altını çizdi.

Guimond, amaçlarının parlamento içindeki bireylere değil sistemlere odaklanmak ve güçlendirme olduğunu ifade etti.

Kadın parlamenterler için diyalog zemini kurulduğunu belirten Guimond, bunun çok dönüştürücü bir adım olduğunu kaydetti.

Guimond, "Kadınlar siyasi liderlik pozisyonlarından hariç tutulduğu zaman bir toplumun huzuru sağlama yeteneği de büyük ölçüde zayıflıyor." değerlendirmesini yaptı.

Gandhi, Türkiye'nin UNICEF'le diyalog geliştirme konusunda çok güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Çocuklarla ilgili gündemlerin hem kamu nezdinde hem de politika nezdinde bir diyaloga dönüştürüldüğünü vurgulayan Gandhi, ulusal karar alma süreçlerine saygı gösterirken, yasama gözden geçirme süreçlerini bilgilendirme ve etkileme açısından BM'nin oynayabileceği ve oynadığı rolünün Türkiye'de görülebileceğini aktardı.

BM'nin rolü üzerinde de konuşan Gandhi, "Dünyanın dört bir yanındaki en iyi uygulamaları sistematik bir şekilde inceliyor ve temel konuları ilerletmek için parlamentonun çeşitli mekanizmalarıyla çalışmaya çalışıyoruz. Sonuçta, asıl mesele hayatı daha iyi hale getirmek ve kimsenin geride kalmamasını sağlamaktır." dedi.