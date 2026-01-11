Türkiye Maarif Vakfı, Fas'ta Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Maarif Ajansı tarafından Fas'ın başkenti Rabat'ta " Türkiye'de Yükseköğretim Tanıtım Fuarı" açıldı.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, açılış töreninde gazetecilere yaptığı değerlendirmede, fuarın Türkiye'de eğitime yönelik ilgiyi yansıttığını söyledi.

Fuarın bir gün önce Kazablanka'da da düzenlendiğini aktaran Kılıç, her iki şehirde de yoğun katılım gözlendiğini ifade etti.

Fas'ta Türkiye'de eğitime yönelik ilginin yüksek olduğunu vurgulayan Kılıç, "Her yıl yaklaşık 5 bin Faslı öğrenci Türkiye'de üniversite eğitimi alıyor. Türkiye, Faslı öğrenciler için en çok tercih edilen eğitim destinasyonlarından biri haline geldi." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil de yurt dışında düzenledikleri yükseköğretim fuarlarıyla, Türk üniversiteleri ile uluslararası öğrencileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Rabat'taki organizasyonun Vakfın düzenlediği 44. yükseköğretim fuarı olduğunu aktaran Özdil, bu fuarların bugüne kadar 16 farklı ülkede gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fuara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Özdil, Türkiye'de halihazırda yaklaşık 4 bin 500 Faslı öğrencinin yükseköğrenim gördüğünü, Maarif Ajansı aracılığıyla Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenci sayısının ise 4 bin civarında olduğunu paylaştı.

Türkiye'den 25 üniversitenin yer aldığı fuara; Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmuz Demir katıldı.

Fuarı Rabat ve Kazablanka'da yaklaşık 3 bin öğrenci ziyaret etti

Fas'ta Rabat ve Kazablanka'da düzenlenen fuarları, lise ve üniversite düzeyinde yaklaşık 3 bin öğrencinin ziyaret ettiği bildirildi. Öğrenciler, üniversitelerin stantlarında Türkiye'deki yükseköğretim imkanları hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, Maarif Ajansı'nın gelecek yıl Fas'ta 3 farklı şehirde yükseköğretim tanıtım fuarı düzenlemeyi planladığını bildirdi.