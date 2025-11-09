Türkiye'de Yeni Bir Çekirge Cinsi Keşfedildi: Salmanihippus turcicus

Türk bilim insanlarının keşfiyle Türkiye'deki çekirge cinsi 153'e yükseldi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesinden araştırmacıların 2013 yılında başlattığı saha çalışmaları kapsamında Doğu Karadeniz'den toplanan örnekler üzerinde yapılan davranışsal, ses ve moleküler analizlerle yeni bir çekirge cinsi tespit edildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, AA muhabirine, keşfedilen yeni cinse "Salmanihippus", türüne ise "turcicus" adını verdiklerini belirtti.

Keşfedilen cinsle birlikte Türkiye'deki çekirge cinsi sayısının 153'e yükseldiğini aktaran Şirin, "Çalışmalarımız sonucunda türün yayılış alanının Bayburt, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon sınırlarında yer aldığını belirledik. Eğribel, Zigana ve Soğanlı geçitlerinden aldığımız örneklerde morfolojik veriler bize farklılıkları anlamamızı sağladı." dedi.

Şirin, keşfedilen cinsle ilgili makalelerinin Zootaxa adlı bilimsel dergide yayımlandığını dile getirdi.

Çekirgenin davranış ve ses analizlerinin yanı sıra moleküler verilerle genlerini incelediklerini dile getiren Şirin, "Kiminle akraba olduğunu, en yakın akrabasını belirlemek için yaptığımız genetik analizler sonunda bunların aslında başka bir cinse ait olduğunu netleştirdik." diye konuştu.

Şirin, yeni cinsin adının, Türkiye'de çekirgeler üzerine önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Selahattin Salman'a ithafen "Salmanihippus" olarak belirlendiğini kaydetti.

Buzul dönemin, çekirge cinsinin çeşitlenmesinde rol oynadığını ifade eden Şirin, "Moleküler veriler, bu cinsin diğer akrabalarından yaklaşık 1,9 milyon yıl önce ayrıldığını gösteriyor. Bu da son buzul dönemlerinin türün yayılımı ve çeşitlenmesinde belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor." dedi.

"Yalnızca Doğu Karadeniz'de yaşıyor"

Bitkilerle beslenen ve bazı canlılar için besin değeri taşıyan Salmanihippus turcicus'un yalnızca Doğu Karadeniz'de görüldüğünü belirten Şirin, "Bu çekirge cinsi sadece dünya üzerinde Doğu Karadeniz'de bulunuyor. Endemik bir tür olması, yaşam alanının darlığı ve besin zincirindeki rolü nedeniyle korunması büyük önem taşıyor. Uluslararası değerlendirmelere göre de tehlike altında olan bir cins olarak görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirin, yeni çekirge cinsinin, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine ve endemik tür zenginliğine önemli bir katkı sunduğunu sözlerine ekledi.