Türkiye'de Sismik İzolatör Test Laboratuvarı Kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) arasında "Sismik İzolatör Test Laboratuvarı Kurulumu için Planlama Desteği" anlaşması imzalandı.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARTEST) liderliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında, Türkiye için bir sismik izolatör test laboratuvarı kurulumu konusunda planlama yapılacak.

Japonya'nın deprem mühendisliği alanındaki tecrübesi, bu işbirliğiyle Türkiye'ye aktarılacak. Laboratuvar, deprem sarsıntılarının yapılara olan etkisini incelemek ve sönümlemeyle yapıları daha dirençli hale getirmek için yenilikçi teknolojiler geliştirmek amacıyla kullanılacak.

Proje, afete dirençli şehirler oluşturma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Bununla Türkiye'nin mevcut altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yeni yapıların daha güvenli hale getirilmesi için bilimsel veriler ve teknolojik çözümler sunulması amaçlanıyor.

Üniversitedeki programda GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan ve Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe işbirliği anlaşmasını imzaladı.???????