Bakan Memişoğlu: Sigara Bırakma Polikliniklerine yapılan başvurular yüzde 60 arttı

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de Sigara Bırakma Polikliniklerine yapılan başvuruların geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 oranında arttığını duyurdu. Bakan, 'Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı' diyerek sağlıklı bir yaşam çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından 'Birlikte bırakıyoruz! Birlikte başaracağız' başlığı ile Türkiye'de Sigara Bırakma Polikliniklerine yapılan başvuruların, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttığını açıkladı. Memişoğlu paylaşımında, 2025 yılında 30 bin 675 başvuru, 2026 yılında 48 bin 841 başvuru yapıldığını belirterek, "Bu tablo açıkça gösteriyor ki, milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

