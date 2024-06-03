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Profesörden sıcak hava uyarısı: Gezegen kıpkırmızı, çok daha sıcak günler kapıda

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Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, Türkiye'nin bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olduğunu belirterek, "Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden (ECMWF) elde ettikleri tahminlerine göre, Türkiye'nin bugünden itibaren sıcak hava dalgası içinde olduğuna vurgu yaptı.

"PAZARTESİ-SALI SICAKLIK DAHA DA YÜKSELECEK"

Sıcaklık tahminleri gösteren grafikleri de paylaşan Prof. Dr. Önol, şu uyarıda bulundu; "Bugünden itibaren sıcak hava dalgası içindeyiz. Pazartesi ve salı günleri sıcaklıklar daha da yükselecek.

"SICAK GÜNLER BİTTİ, ÇOK DAHA SICAK GÜNLER KAPIDA"

Grafikler tahmin için ürettiğimiz simülasyonlardan, günlük maksimum sıcaklıklar. Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen."

Profesörden sıcak hava uyarısı: Gezegen kıpkırmızı, çok daha sıcak günler kapıda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

kripto para:

cehennem is coming

3
0
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sade vatandaş:

haritada ak partiye oy veren yerler serin görünüyor muhalefete oy veren yerler kaynıyor ak parti devletin imkanlarını kendine oy vermeyenleri sıcaktan bunaltarak cezalandırıyor

0
0
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