Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de Organ Bağışını Artırma Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, organ bağışı haftasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de kadavradan organ bağış oranının artırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de böbrek nakillerinin büyük kısmı canlı donörlerden yapıldığını ve organ bağışı konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, Organ Bağışı Haftası'na ilişkin açıklamada bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Danış, organ bağışı konusunda toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Danış, Türkiye'de ve dünyada kronik böbrek hastalığının her geçen gün artış gösterdiğine belirtti.

Türkiye'de kronik böbrek hastalığının giderek arttığını ve hastalığın son evresi olan böbrek yetmezliği vakalarının dramatik şekilde çoğaldığını dile getiren Danış, şunları kaydetti:

"Türkiye organ nakillerinin büyük kısmı canlı donörlerden yapılıyor. Türkiye'de yapılan böbrek nakillerinin yüzde 80'ine yakını canlıdan canlıya, yani hasta yakınlarından yapılıyor. Avrupa'da ise tam tersi bir durum söz konusu. Organ nakillerinin büyük kısmı kadavradan sağlanıyor. Türkiye'de kadavradan yapılan organ bağış oranı sadece yüzde 20 civarında. Kadavra organ bağışı oranını artırmamız gerekiyor. Bu konuda basına, kanaat önderlerine, din adamlarına ve Milli Eğitim Bakanlığına görev düşüyor."

???????Organ bağışı yapmak isteyenlerin 18 yaşını geçmiş, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan ve sağlıklı bireyler olması gerektiğini belirten Danış, organ bağışı için sağlık merkezlerine, sağlık müdürlüklerine veya üçüncü basamak hastanelere başvurarak ve iki şahit huzurunda bu işlemin yapılabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yaşındaki Berresu'ya ne oldu? Ankara'da 1. sınıf öğrencisi neden öldü? MASTERCHEF ANTALYA PİYAZI TARİFİ! Antalya piyazı nasıl yapılır, Antalya piyazı malzemeleri neler? Masterchef 8 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te hangi takım kazandı? Gelin Evi kim kazandı? 8 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 9-10 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Emeklilere pazar desteği başvuruları ne zaman bitiyor? İBB pazar desteği başvuru ekranı! MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Enflasyon farkına göre memur maaş zamları ne kadar, kaç TL? Ocak ayı memur maaşı ne kadar olacak? 2025 KPSS ne zaman? ÖSYM YKS, KPSS, ALES, YDS sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi! Icardi'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray Mauro Icardi'nin sözleşmesi kaç yıllık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.