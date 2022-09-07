Türkiye'de kaydedildi! Evine su isteyen kadın, kuryeye kapıyı çıplak şekilde açtı

Türkiye'de kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerde bir kadının, evine su getiren kuryeye kapıyı çıplak şekilde açtığı görülüyor.

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda sokak ortasında kaydedilen cinsel ilişki görüntülerinin ardından bir skandal görüntü daha büyük yankı uyandırdı.

VİDEO GÜNDEME OTURDU

Cinsel ilişki görüntüleri ya da sokakta çıplak şekilde yürüyenlerin yanı sıra bu sefer bambaşka bir olay yaşandı. Evine sipariş getiren kuryeye kapıyı çıplak açan kadının videosu gündeme oturdu.

ÜSTSÜZ ŞEKİLDE AÇTI

Evine su söyleyen kadın, kapıyı üstsüz ve iç çamaşırıyla açtı. Bu görüntüleri de kaydeden kadının bu hareketi neden yaptığı ise çözülemedi. Söz konusu görüntüler birçok kez paylaşıldı.