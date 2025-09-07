Türkiye'de Kanlı Ay Tutulması İzlenebilir Hale Geldi

(ANKARA) - Halk arasında "kanlı ay tutulması" olarak adlandırılan gök olayı, bu gece gerçekleşti. Türkiye'den de izlenen tutulmada Ay, Dünya'nın gölgesine tamamen girerek kızıl renge büründü. Türkiye'de 18.30'da başlayan tutulma, 23.52'de sona erdi.

Bu gece gökyüzünde etkileyici bir "kanlı ay" tutulması gerçekleşti. Saat 18.30 yarı gölge evresi, 19.27'de ise kısmi tutulma başladı. 20.30 ay tamamen gölgeye girerek, kızıl renk görüldü. 21.11'de tutulma maksimum seviyeye ulaştı. 21.52'de tam evre sona ererken, Ay yeniden açılmaya başladı. 22.55 kısmi tutulma bitti. 23.52 tutulma tamamen sona erdi.

Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle izlenebilen tutulma, özellikle ışık kirliliğinin düşük olduğu kırsal bölgelerde çok daha net görülebildi. Başkent Ankara'da ise Ay, tutulmaya başlamış halde doğdu ve Ankaralılar tutulmanın sonraki evrelerini gözlemleyebildi.

Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'dan da izlenebilen gök olayı, Sydney, Melbourne, Tokyo, Seul ve Moskova gibi kentlerden rahatlıkla takip edilebildi. Kuzey ve Güney Amerika'da ise tutulma gündüz saatlerine denk geldiği için izlenemedi.

Bu yılın ilk ay tutulması 13–14 Mart'ta gerçekleşmişti. 7 Eylül'deki tutulma ise yılın ikinci tam ay tutulması oldu.