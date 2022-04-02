Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı

Demirören Haber Ajansı - Azer Demir - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı

TÜRKİYE'deki şehirler arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

TÜRKİYE'deki şehirler arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Ülkenin en doğusunda yer alan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Akşam ezanının 18.31'de okunduğu kentte, ülkede en erken iftar yapılan ilçe Şemdinli oldu. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede iftar öncesi çarşı merkezinde ve parklarda yoğunluk vardı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk azaldı ve sokak, caddeler boşaldı. Evlerinde iftar yapan ilçedeki yaşayanlar Ramazanın hayırlar getirmesini diledi.


Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı

Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı

Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı

Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı

Demirören Haber Ajansı / Azer Demir - Güncel

Hakkari, İftar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title