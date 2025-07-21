Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Projesi Tanıtıldı

Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Projesi Tanıtıldı
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından finanse edilen 'İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi' eğitim programının açılışı yapıldı. Proje, iklim değişikliğine karşı toplumsal direnci artırmayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" tanıtımı ve eğitim programının açılışı yapıldı.

Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olan ve yürütücü kuruluşlar UNDP, AB ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen proje kapsamında, Ankara'da "İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (İDUSEP) Uygulama Planı" eğitimi başladı.

Açılışta konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Yüksek Çevre Mühendisi Berna Yiğit, iklim değişikliğinin artık geleceğin değil, bugünün de problemi olduğunu belirterek, sıcaklık artışları, kuraklık, sel, orman yangıları ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi etkilerin toplumu ve şehirleri etkilediğini dile getirdi.

Yiğit, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son raporu uyarınca, sanayi öncesi devrime göre 1,55 derecelik sıcaklık artışı olduğunu aktararak, artık sadece emisyon azaltılmasına değil, iklim değişikliğine uyuma da odaklanılması gerektiğini söyledi.

İklim Değişikliği Başkanlığının 2011-2023'te ilk uyum planını ortaya koyduğunu ve 2024-2030 yıllarını kapsayan İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladığını anlatan Yiğit, iklim değişikliğiyle yerel olarak mücadelenin de kritik olduğunu vurguladı.

Yiğit, bugün başlayan 2 günlük eğitim programının uzun hazırlıkların uygulamaya yansıyan önemli bir parçası olduğuna işaret etti.

Proje???????

Proje kapsamında özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyuma yönelik bilinçlendirme yoluyla toplumsal direncin artırılması hedefleniyor.

Proje, iklime dirençli sürdürülebilir kalkınma için karar alma araçlarının güçlendirilmesi, yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum planlarının geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum eylemi kapsamında kapasitenin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğine uyum hibe programı ile uygulama kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda, her biri 2 gün sürecek şekilde planlanan 5 farklı eğitimle yaklaşık 250 paydaşa ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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