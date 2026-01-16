Geçen yıl saatte 77 kaza oldu, günde 7 kişi öldü

TÜRKİYE genelinde geçen yıl saatte ortalama 77 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda günde 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Toplamda 2 bin 541 kişinin öldüğü, 407 bin 352 kişinin yaralandığı kazaların bazıları güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre geçen yıl 676 bin 706 kaza meydana geldi. Kazalar, 2 bin 166 ölümlü, 286 bin 87 yaralanmalı, 388 bin 453 hasarlı olarak kayıtlara geçti. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 541, yaralı sayısı ise 407 bin 352 oldu.

Ölümlü-yaralanmalı kazaların oluş şekline göre yandan çarpma ilk sırada yer aldı. Çoğunlukla ölümlü yaralanmalı kazalar, 99 bin 982 yandan çarpma, 41 bin 982 devrilme, savrulma, takla, 39 bin 510 yayaya çarpma, 33 bin 326 arkadan çarpma, 25 bin 976 yoldan çıkma, 15 bin 965 karşılıklı çarpışma şeklinde meydana geldi. Ölümlü-yaralanmalı kazalarda, 114 bin 64 tek araçlı kaza, 156 bin 421 iki araçlı kaza, 17 bin 768 çok araçlı şeklinde oluştu.

SÜRÜCÜ KUSURLARI

Ölümlü-yaralanmalı kazalara neden olan unsurlarda sürücü kusuru ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 312 bin 986 kaza sürücü kusurundan, 26 bin 510 kaza yaya kusurundan, 1897 kaza yolcu kusurundan, 2 bin 832 kaza araç kusurundan, 1203 kaza yol kusurundan meydana geldi.

Ölümlü-yaralanmalı kazalara neden olan unsurlarda, sürücüler en fazla araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamaktan kusurlu sayıldı. Ölümlü- yaralanmalı kazalarda sürücü kusurları şunlar:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak 114 bin 586. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak 51 bin 479. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak 25 bin 398. Arkadan çarpma 27 bin 828. Dönüş kurallarına uymamak 25 bin 959. Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak 12 bin 880. Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak 7 bin 393. 'Taşıt giremez' trafik işareti bulunan yerlere girmek 10 bin 502. Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak 7 bin 227. Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek 4 bin 20. Alkollü araç kullanmak 1885. Aşırı hızla araç kullanmak 2 bin 223. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek 3 bin 866. Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek 1342."

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına karışan araçların cinsleri ve sayısı şöyle:

"Bisiklet 8 bin 993, at arabası 31, motorlu bisiklet 41 bin 623, motosiklet 109 bin 924, otomobil 219 bin 168, minibüs 9 bin 323, kamyonet 60 bin 628, kamyon 7 bin 82, çekici 8 bin 839, otobüs 7 bin 205, traktör 2 bin 960, arazi taşıtı 123, iş makinesi 459, ambulans 322, tanker 109, tren 38, tramvay 89."

Geçen yıl yayalara 3 bin 932, yolculara 98 bin 515, sürücülere 5 milyon 377 bin 97, araç plakasına 28 milyon 972 bin 345 trafik cezası uygulandı. Alkollü araç kullanan 256 bin 944, 100 ceza puanını dolduran 17 bin 464, 5 kez hız limitini aşan 778 sürücü tespit edildi. 522 sürücü mülki amire sevk edildi, 1 milyon 789 bin 410 araç trafikten menedildi.

Farklı kentlerdeki bazı kazalar KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Trafik kazalarındaki kusurlara dikkati çekmek ve sürücü-yaya ihlallerinin en aza indirilmesi amacıyla paylaşılan görüntülerde, ışık ihlali yapan, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmayan, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymayan sürücülerin neden olduğu kazalar yer aldı.