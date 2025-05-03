Türkiye'de Çince Şiir Okuma ve Karaoke Yarışması Düzenlendi

İSTANBUL, 3 Mayıs (Xinhua) -- Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki üniversitelerden gelen öğrenciler, İstanbul'da düzenlenen 4. Çince şiir okuma ve karaoke yarışmasında Çince dil becerilerini sergiledi.

Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 9 üniversiteden yaklaşık 40 öğrenciyi bir araya getirdi.

Şiir okuyarak ve canlı karaoke performansları sergileyerek Çincedeki ustalıklarını sergileyen katılımcılar, Çin dili ve Çin kültürüne olan sevgilerini ortaya koydu.

ODTÜ'den yarışmaya katılan Eren Berk Karabulut, "Kar: Chin Yuan Chun'un Şarkısı" başlıklı klasik Çince şiirindeki yorumuyla birinci olurken akıcılık ve içten ifadeleriyle jürinin büyük beğenisini kazandı.

Yeditepe Üniversitesi'nde Türk dili ve edebiyatı bölümünde öğrenci olan ve bir yıldan uzun bir süredir kendi imkanlarıyla Çince öğrenen Murat Salih Karabulut ise yarışmada "Bahar Irmağında Ay Işığının Aydınlattığı Gece" başlıklı şiiri okuyarak seyirciden büyük alkış aldı.

Çin ve Türk edebi gelenekleri arasındaki bağlantıya vurgu yapan Karabulut, "Klasik Çin şiirinin birçok unsuru, eski Türk edebiyatıyla benzeşiyor. Benzer temalar ve benzer yazım tarzları var. Beni kendisine hayran bırakan şey de bu" ifadelerini kullandı.