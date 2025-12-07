Anka Haber Ajansı 7 Aralık Pazar Gündemi

10.00 - CHP'nin, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu ile ortak düzenlediği, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan konferans İstanbul'da gerçekleştirilecek.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00 - 6 Şubat depremlerinde yakınlarını yitiren ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 11. Yargı Paketi'yle ilgili açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00 - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Taha Akgül Spor Salonu'ndaki 9. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

14.00 - CHP Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde MESEM'leri protesto edecek.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

14.00 - CHP İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, MESEM'leri ve 16 TİP'li gencin tutuklanmasını 39 ilçede protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

16.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Asgari Ücret ve Geçim Standartları Çalıştayı'na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Katar'da temaslarına devam edecek. (DOHA)

14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına, Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kocaelispor-Kasımpaşa ve Göztepe Trabzonspor karşılaşmalarıyla devam edilecek. (ANKARA/KOCAELİ/İZMİR)

