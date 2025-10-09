Türkiye'de Zararlı Organizmalar Artıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, " Türkiye'de şu anda 669 tane zararlı organizma var. Son 10 yılda Türkiye'de bitkisel üretime zararlı organizma sayısı yüzde 15 artmış durumda. Çoğu ülkede 10-20, belki ada ülkelerinde hiç olmayan zararlı organizmaların neredeyse tamamı bizde var" dedi.

Samsun'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitki koruma ürünlerinin doğru kullanılması ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan 'B-Reçete Sistemi' tanıtım toplantısı düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber'in yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Nesrin Çakır Arıcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, ziraat odaları başkanları, tarım kredi kooperatifi başkanları ve çiftçiler katıldı.

'ÇOĞU ÜLKEDEN DAHA FAZLA BİTKİ ÇEŞİDİNE SAHİBİZ'

Türkiye'de toplam 24 milyon hektar alanda tarım yapıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, "Biz bu coğrafyada 3 farklı iklim ile karşı karşıyayız. Bugün dünyadaki çoğu ülkeden daha fazla bitki çeşidine sahip ülkeyiz. Bugün İngiltere'deki bütün bitkileri saysanız, Samsun'daki bitki çeşitliliği kadar yoktur. Dolayısıyla bu kadar büyük ekolojik farklılık ve ürün çeşitliliği arasında üretimde bazı zararlı organizmalarla da mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Türkiye'de şu anda 669 tane zararlı organizma var. Son 10 yılda Türkiye'de bitkisel üretimde zararlı organizma sayısı yüzde 15 artmış durumda. Bundan 10 yıl önce Amerikan Beyaz Kelebeği'ni kimse bilmiyordu. Ama şimdi herkes biliyor. Kahverengi kokarcayı şu anda herkes biliyor ama 2017'den önce bu ülkede hiç kimse kahverengi kokarcayı bilmiyordu. Yani değişen iklim şartları, hayat şartları, iklimsel değişiklikler bitkisel üretimdeki zararlı organizmaların hem yapısını hem dağılımını hem de sayısal olarak değiştirebiliyor. Bugün 669 tane zararlı organizma ile uğraşıyoruz. Çoğu ülkede 10-20, belki ada ülkelerinde hiç olmayan zararlı organizmaların neredeyse tamamı bizde var. Dolayısıyla biz hem bitki üretmek hem sağlıklı üretmek hem de bu zararlı organizmaları öldürmek zorundayız" diye konuştu.

Türkiye'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 2 milyon 350 bin çiftçinin olduğunu hatırlatan Dilber, "Bu üreticilerimizin dışında da pestisit kullanan üreticilerimiz var. Bizim temel mücadelemiz tarımsal üretimde sorun yaşadığımız aktiflerle ilgili reçete sistemi kurmak. Bunun dışında da satılan tüm kayıtların tek elden toplanmasıdır. Bitki koruma ürünü kullanma ve satışında çiftçi olmayan kişilerin pestisit maddesinin satışını yasaklamayı düşünüyoruz. Tüm pestisit aktif maddelerini reçete yazma gibi bir gayemiz yok. Türkiye'de 300'ün üzerinde aktif bir madde var. Bunların hepsini reçeteye yazma gibi bir muradımız yok. Amacımız daha çok kalıntı bırakma riski yüksek olan ya da yasaklanması yaklaşan, sorun oluşturan gibi riskli aktif maddeleri belirleyerek sadece bunlara reçete yazdırmak" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ise "Bakanlığımız her geçen gün güvenli gıda arzının sağlanması için birtakım tedbirler alıyor. Bu noktada yeni başlayacak 'B-Reçete' uygulaması var. Bu B-Reçete uygulamasıyla 5 etken maddeli ilaç B-Reçeteye bağlandı. Reçete olmadan bu ilaçları kullanamayacağız. İlimizde bu noktada pilot il olarak belirlendi. Ayrıca 4 tane daha pilot ilimiz var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Nesrin Çakır Arıcan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, çiftçilerin sorularını cevapladı.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun