Türkiye'de birçok şubesi olan ünlü pizzacıda skandal görüntüler! Tahtaları tuvalet terliği ile yıkadılar

Türkiye'de birçok şubesi olan ünlü bir pizzacının şubesinde skandal görüntüler kaydedildi. Çalışanın, insanların pizza yediği tahtaları tuvalet terliğiyle basarak yıkadığı görüldü.

Türkiye'de geçtiğimiz dönemlerde skandal salça ve süt banyosu olaylarının ardından bu kez de bir pizza zincirinin şubesinde çekilen görüntüler gündem oldu. Ülke çapında çok sayıda şubesi olan pizzacıda kaydedilen görüntüler tepki çekti.

TUVALET TERLİĞİ İLE ÜZERİNE BASTI

Aykırı'nın haberine göre şubenin arka tarafına çıkarılan ve üzerlerinde müşterilerin yemek yediği pizza tahtaları yerlere atıldı. Bir şube çalışanı terlikleriyle yerlere atılan tahta tabakları, tazyikli suyla yıkadı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından söz konusu şubeden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.