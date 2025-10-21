Haberler

Türkiye'de 250 Bin Resmi Hafız Bulunuyor

Türkiye'de 250 Bin Resmi Hafız Bulunuyor
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Gaziantep'te yaptığı açıklamada, Türkiye'de 250 bin civarında resmi hafızın bulunduğunu ve her yıl yaklaşık 20 bin hafız yetiştirildiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Türkiye'de 250 bin civarında resmi hafızın bulunduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Gaziantep'te Valiliği ziyaret etti. Burada Vali Kemal Çeber tarafından karşılanan Arpaguş, şeref defterini imzaladı. Ziyarette Arpaguş, Vali Çeber'e diyanet hizmetlerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye'de yıllık 20 bin civarında hafız yetişiyor

Arpaguş, daha sonra hayırsever Ökkeş Eruslu tarafından yaptırılacak, Mehmet Ali Eruslu Kur'an Eğitim Merkezi ve Eyyup Eruslu Camisi'nin Yapım Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Arpaguş, buradaki konuşmasında, Türkiye'de yılda 20 bin civarında hafız yetiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık sınavlarında belge alanlarımız bu sayı civarında. Türkiye'de 250 bin civarında resmi hafızımız var. Kur'an'a hizmet, inancımıza hizmet. İnsanlığın mutluluğu için gönderilmiş son ilahi kitaba hizmet. Allah'ın kitabıyla, Efendimiz'in (s.a.s) ahlakıyla yetişecek gençlerin yetişmesi için verilen emekler, çabalar, gayretler, taş üstüne taş koymak bu uğurda her şeyden yüce."

Törene, Gaziantep Valisi Çeber, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
