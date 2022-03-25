Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 68 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 18 bin 965 hasta taburcu olurken bugün 288 bin 140 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,32 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,07 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,32 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 733 bin 931 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 956 BİN 116 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 768 bin 992 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 956 bin 116 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 567 bin 966 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 16 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybederken 16 bin 894 de yeni vaka tespit edilmişti.