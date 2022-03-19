Türkiye'de 19 Mart günü koronavirüs nedeniyle 105 kişi vefat etti, 17 bin 328 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 17 bin 328 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 105 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 18 bin 269 hasta taburcu olurken bugün 295 bin 4 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,27 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,04 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,27 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 435 bin 701 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 926 BİN 256 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 752 bin 216 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 926 bin 256 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 474 bin 575 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybederken 19 bin 126 de yeni vaka tespit edilmişti.