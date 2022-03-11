Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 123 kişi vefat etti, 25 bin 401 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 401 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 123 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan52 bin 269 hasta taburcu olurken bugün 342 bin 365 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,22 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,01 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,22 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 222 bin 195 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 893 BİN 442 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 732 bin 735 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 893 bin 442 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 382 bin 303 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 29 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybederken 29 bin 492 de yeni vaka tespit edilmişti.