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Türkiye-Bulgaristan arasında yeni sınır kapısı kuruluyor

Türkiye-Bulgaristan arasında yeni sınır kapısı kuruluyor
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EDİRNE ile Bulgaristan arasındaki Kapıkule Sınır Kapısı'nın kuzeyinde, iki ülke arasındaki geçiş kapasitesinin artırılması amacıyla, 'Kapıkule/Kapitan Andreevo-Kuzey’ adıyla yeni bir sınır kapısı kurulması için çalışma başlatıldı.

EDİRNE ile Bulgaristan arasındaki Kapıkule Sınır Kapısı'nın kuzeyinde, iki ülke arasındaki geçiş kapasitesinin artırılması amacıyla, 'Kapıkule/Kapitan Andreevo-Kuzey' adıyla yeni bir sınır kapısı kurulması için çalışma başlatıldı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, yeni bir geçiş hattı kurulmaya hazırlanıyor. 'Kapıkule/Kapitan Andreevo-Kuzey' adıyla, iki ülke arasındaki geçiş kapasitesinin artırılması amacıyla kurulacak yeni sınır kapısıyla ilgili Kapıkule Sınır Kapısı'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev, Edirne Valisi Yunus Sezer, Haskovo Valisi Todor İvanov, Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi M. Ahmet Yörük, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Emre Manav ve beraberindeki heyet katıldı.

Toplantının ardından Bakan Yardımcısı Uçarmak, Vali Sezer, Bulgaristan İçişleri Bakanı Demerdzhiev ve beraberlerindeki heyet Kapıkule'nin kuzeyindeki, yeni sınır kapısının kurulması planlanan bölgede incelemelerde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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