Türkiye, BM Genel Kurulu'nda Filistin ve MIKTA Toplantılarına Katıldı

Dışişleri bakan yardımcıları Nuh Yılmaz ve Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde çeşitli toplantılara iştirak etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, New York'ta düzenlenen Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Yılmaz, toplantıda yaptığı hitapta İsrail-Filistin sorununa adil çözüm bulunmadan Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanamayacağını, adil ve kalıcı barışa giden tek yolun iki devletli çözümden geçtiğini ve Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olacağını vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Gümrükçü de New York'ta MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantının sonunda BM'nin 80. yıl dönümü konulu MIKTA Özel Bildirisi kabul edildi.

Gümrükçü, Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Siyasi Diyalog Toplantısı'na da eş başkanlık yaparak Türkiye'nin CELAC ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği önemi vurguladı ve bu doğrultuda öncelikli işbirliği imkanlarına dair görüşlerini dile getirdi.