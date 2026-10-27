Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği gelecek yıl revize edilecek, eğitimler planlanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği gelecek yıl revize edilecek, eğitimler planlanacak. Kamu binalarının depreme karşı güçlendirilmesi ve enerji verimli hale getirilmesi sürecek.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin gelecek yıl revize edilmesi, uygulamaya yönelik eğitim materyalleri hazırlanarak eğitimlerin planlanması öngörülüyor

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, mevcut ve yeni yapılacak tüm alt ve üstyapıların afetlere karşı direncinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Buna göre, afetlere dayanıklı yapılaşmaya yönelik mevzuat gözden geçirilecek, yeni yapılan tüm alt ve üstyapılarda çoklu afet tehlikeleri dikkate alınacak.

Bu kapsamda Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği revize edilecek ve uygulamasına yönelik eğitim materyalleri hazırlanarak eğitimler planlanacak.

İçişleri Bakanlığının sorumlu kurum olarak belirlendiği çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapılacak kurumlar arasında sıralandı.

Kamu binalarında güçlendirme çalışmaları sürdürülecek

Programda, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin sunulduğu yapıların afet ve olağanüstü durumlara hazırlık durumunun güçlendirilmesine yönelik tedbire de yer verildi.

Bu kapsamda, Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi kapsamında kamu binalarının depreme karşı güçlendirilmesine ve enerji verimli hale getirilmesine devam edilecek.

Söz konusu çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu kurum olarak yer alırken ilgili kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yapacak.

Kaynak: AA
3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar

3 yaşındaki futbolcuyu sahada durduramayınca bakın ne yaptılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaştı

Ayrılık kısa sürdü! İdris Aybirdi’den Seray Kaya paylaşımı
4 can alan hortumun ardından korkunç manzara

4 işçinin öldüğü yerde korkunç manzara
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı

Derbide olay sözler! Ne yaptın Lukaku?
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Erdoğan'a seslenip yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...

Brown'dan olay sözler: Galatasaraylılar böyle kadın gibi...