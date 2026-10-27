Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği gelecek yıl revize edilecek, eğitimler planlanacak

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Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin gelecek yıl revize edilmesi, uygulamaya yönelik eğitim materyalleri hazırlanarak eğitimlerin planlanması öngörülüyor

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, mevcut ve yeni yapılacak tüm alt ve üstyapıların afetlere karşı direncinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Buna göre, afetlere dayanıklı yapılaşmaya yönelik mevzuat gözden geçirilecek, yeni yapılan tüm alt ve üstyapılarda çoklu afet tehlikeleri dikkate alınacak.

Bu kapsamda Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği revize edilecek ve uygulamasına yönelik eğitim materyalleri hazırlanarak eğitimler planlanacak.

İçişleri Bakanlığının sorumlu kurum olarak belirlendiği çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapılacak kurumlar arasında sıralandı.

Kamu binalarında güçlendirme çalışmaları sürdürülecek

Programda, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin sunulduğu yapıların afet ve olağanüstü durumlara hazırlık durumunun güçlendirilmesine yönelik tedbire de yer verildi.

Bu kapsamda, Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi kapsamında kamu binalarının depreme karşı güçlendirilmesine ve enerji verimli hale getirilmesine devam edilecek.

Söz konusu çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu kurum olarak yer alırken ilgili kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yapacak.

Kaynak: AA