Türkiye beşik gibi sallanırken Naci Görür o bölgeyi üstüne basa basa uyardı: Çalışmalara buradan başlanmalı

Türkiye'de günlerdir farklı bölgelerde peş peşe meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Son olarak Bingöl'de meydana gelen 4.2'lik sarsıntıyı işaret eden Görür, "Deprem DAF'ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibarıyla hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı." ifadelerine yer verdi.

Saat 11.30 sularında Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, Kiğı ilçesine bağlı Ağaçöven köyündeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Sarsıntının ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem DAF'ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibarıyla hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı." dedi.

"ERZİNCAN-KARLIOVA-BİNGÖL ARASINI UYARMIŞTIK"

Twitter'dan uzun bir yazı paylaşan Görür, şu ifadeleri kullandı: "Demirkanat-Kiğı/Bingöl'de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri. Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık.

"HASSAS, ÖZENLİ OLMAKTA YARAR VAR"

Şimdiki deprem de DAF'ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibarıyla hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı. Sevgiyle..."