Türk Kültürünün En Eski İzleri İçin Ortak Proje

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağların bilimsel verilerle ortaya konulmasını amaçlayan "Türkiye ve Azerbaycan'da Türk Kültürünün En Eski İzlerinin Tespiti" projesi Samsun'da düzenlenen tanıtım çalıştayıyla hayata geçirildi.

TÜBİTAK ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin (AMEA) ortak çalışması olan projenin tanıtım toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde OMTEL'de gerçekleştirildi.

Projeyle, iki ülke coğrafyasındaki en eski Türk kültürü izlerinin karşılaştırmalı olarak incelenerek kayıt altına alınması hedefleniyor.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, projenin iki yıl süreceği ve her iki ülkede kapsamlı saha araştırmaları yapılacağı bildirildi.

Proje yürütücüsü OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, bugüne kadar iki ülke arasındaki kültürel benzerlikleri sistematik biçimde ele alan karşılaştırmalı bir saha çalışması yapılmadığını belirterek, araştırmanın akademik alandaki önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Saha çalışmaları kapsamında somut kültürel miras örneklerinin fotoğraflanacağını, çizimlerinin yapılacağını ve yazılı literatürle destekleneceğini ifade eden Tellioğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de Ordu, Rize, Artvin, Kars, Erzurum, Erzincan ve Ankara'da saha çalışmaları yürüteceğiz. Gelecek yıl ise benzer araştırmaları Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarla coğrafi mekanın kültürlerarası etkileşim üzerindeki etkisini analiz etmeyi planlıyoruz. Proje sonucunda elde edilecek verilerle, iki ülke halkının ne kadar uzun süredir aynı kültüre ait olduğunu ortaya koyarak siyasi ilişkileri toplumsal alana daha güçlü şekilde taşımayı umuyoruz."

Tellioğlu, çalışmanın Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki kurumlar arası işbirliğinde rol modeli olabileceğini ve diğer üye ülkeler arasındaki benzer projeleri teşvik edebileceğini kaydetti.

Proje araştırmacılarından Prof. Dr. Muhammet Bahadır da coğrafi mekanların kültürel mirasın dağılımındaki rolüne değindi.

Doç. Dr. Okay Pekşen ise projenin "Bir Millet İki Devlet" anlayışının tarihi temellerini bilimsel zeminde ortaya koymayı amaçladığını ifade etti.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi araştırmacıları Doç. Dr. İrade Mammadova ve Doç. Dr. Aynur İbrahimova da projenin iki ülkenin ortak geçmişinin aydınlatılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Çalıştay, farklı üniversitelerden bilim insanlarının öneri ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA