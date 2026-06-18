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Türkiye-Almanya Konsolosluk İstişareleri, Ankara'da Yapıldı

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Türkiye-Almanya Konsolosluk İstişareleri, 16-17 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Görüşmelerde vatandaşların yararına konsolosluk iş birliği konusunda ortak çözümler arandı.

(ANKARA) - Türkiye- Almanya Konsolosluk İstişareleri, 16-17 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Almanya Konsolosluk İstişareleri, her iki ülkenin vatandaşların yararına olacak şekilde konsolosluk iş birliği konusunda ortaklaşa iyi çözümler bulamamıza hizmet ediyor. Konsolosluk İstişareleri, 16 ve 17 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: ANKA
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