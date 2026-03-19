AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, Afganistan ve Pakistan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlenmesi ve güven ortamının tesisine yönelik diplomatik destek sözü verdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkes kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bu hayırlı adımın, iki dost ve kardeş ülke arasındaki mevcut ilişkilerin yumuşamasına vesile olmasını temenni eden Ala, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye olarak, bölgedeki barış ve istikrara atfettiğimiz önem doğrultusunda, bu ateşkesin iki ülkenin huzur, güvenlik ve refahına katkı sağlayacak kalıcı bir barış sürecine dönüşmesini bekliyoruz. Bu bağlamda, iki ülke arasında diyaloğun güçlenmesine ve karşılıklı güven ortamının tesisine yönelik her türlü diplomatik girişimi desteklemeye hazır olduğumuzu yineliyoruz."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
