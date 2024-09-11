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Türkiye, Arap Birliği Toplantısına 13 Yıl Aradan Sonra Katılıyor

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Türkiye, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına 13 yıl aradan sonra davet edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kahire'deki toplantıda Türkiye-Arap Birliği ilişkileri ve Gazze savaşı hakkında konuşması bekleniyor. Bu davet, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyaretinin ardından geldi. Türkiye, son yıllarda Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmeye yönelik adımlar atmıştı.

Son yıllarda Arap ülkeleri ile ilişkilerini onaran Türkiye Arap Birliği bakanlar toplantısına davet edildi. Türkiye'yi 13 yıl sonra Kahire'de Hakan Fidan temsil edecek. Katılımcılar arasında Suriye de olacak.Türkiye 13 yıl aradan sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına davet edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının basına verdiği bilgiye göre Arap Birliği üyesi ülkelerden bakanların katılımıyla yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak toplantıya Hakan Fidan da katılacak.

Türkiye'nin toplantıya davet edildiği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin geçen haftaki Ankara ziyaretinden sonra açıklandı.

Fidan'ın Kahire'de yapacağı konuşmada Türkiye-Arap Birliği ilişkileri ile Gazze savaşına değinmesi bekleniyor. Gazetecilere bilgi veren bir diplomatik kaynak, Ankara'nın Arap Birliği ile kurumsal bağlarını ve işbirliğini artırmak istediğini söyledi.

Türkiye uzun yıllar süren gerginliğin ardından Birlik üyeleri Birleşik Arap Emirlikleri ile Kasım 2021'de, Suudi Arabistan'la Nisan 2022'de, Mısır'la ise Kasım 2022'de ilişkilerini normalleştirmişti.

Birliğe geçen yıl geri çağırılan Suriye ile müzakere çabaları ise şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Ağustos sonlarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, arabulucuların girişimlerine rağmen Ankara ile ilişkilerde kayda değer ilerleme olmadığını açıklamıştı.

Türkiye en son 2011 yılında yine Kahire'de düzenlenen Arap Birliği toplantısına katılmış, zirvede Türkiye'yi başbakan sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan temsil etmişti.

Reuters,DW / MUK,JD

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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