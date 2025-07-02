Türkeli'de Yangın ve Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, itfaiye ekipleri için düzenlenen yangın ve kurtarma tatbikatında, senaryo gereği binada çıkan yangına müdahale edildi ve içeride mahsur kalan bir kişi pencereden tahliye edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkeli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapılan tatbikatta, senaryo gereği binada çıkan yangına müdahale eden ekipler, içeride mahsur kalan bir kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla pencereden tahliye etti.

Ekipler ayrıca yangının söndürülmesi ve ilk müdahale süreçlerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Tatbikat sonrası gazetecilere, açıklamada bulunan Türkeli Belediyesi İtfaiye Amiri Alpaslan Yıldırım, bu tür tatbikatların olası afet ve yangınlara karşı hazırlık amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Ekiplerimizin her an göreve hazır olması için düzenli aralıklarla bu tür eğitim ve tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Halkımızın güvenliği için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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