FETÖ'ye ağır darbe! 5'i aktif görevde 12 şüpheli için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında, ByLock kullandıkları ve ankesörlü hatlardan arandıkları belirlenen 5’i aktif görevde 12 şüpheli hakkında 4 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Operasyonlar sürerken soruşturmanın genişleyebileceği değerlendiriliyor.
BYLOCK VE ANKESÖR DETAYI
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ByLock kullandıkları ve örgüt içi iletişimde kullanılan ankesörlü hatlardan aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Bu veriler doğrultusunda şüphelilerin örgütle bağlantılı olduğu değerlendirildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonların 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Şüphelilerden 5’inin aktif görevde olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Güvenlik güçlerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, soruşturmanın genişleyebileceği ifade ediliyor.