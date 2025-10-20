Türkeli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende muhtarlara saat hediye edildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gökçealan Köyü Muhtarı Adnan Erdoğan, günün anlamını vurguladı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Çelenk sunumunun ardından Gökçealan Köyü Muhtarı Adnan Erdoğan, günün anlam ve önemine hitaben konuşma yaptı.
Program sonunda Türkeli Muhtarlar Derneği tarafından muhtarlara saat hediye edildi.
Törene siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile kurum amirleri katıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel