Türkçe'nin Korunması İçin Milli Vazife vurgusu

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) 10. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Trabzon'da başladı.

Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dili korumanın sadece kültürel bir tercih değil, milli bir vazife olduğunu söyledi.

Genç, popüler kültürün etkisiyle bazen farklı dillerin negatif tesiri altında kalındığını belirterek, "Son zamanlarda bu minvaldeki en önemli uluslararası gelişmenin de yine Cumhurbaşkanımız riyasetinde kardeş Türk Cumhuriyetlerimizle beraber 12'nci Türk Devletleri Teşkilat Zirvesi'nde alınan karar olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu hepinizin de malumu. Büyük Türkçe modelinin geliştirilmesi ve ortak alfabe konusunda yeni bir adımın atılması." diye konuştu.

"Kişisel ve toplumsal duyarlılık şart"

TDED Genel Başkan Vekili Üzeyir İlbak ise dilin bir kimlik ve şahsiyet inşa ettiğini, bunun da toplumu değiştirip dönüştürdüğünü vurguladı.

Son zamanlarda dilde yeni değişimler olduğuna dikkati çeken İlbak, şöyle devam etti:

"Yüzeysel olarak sosyal medyada, tabelalarda, hayatımızın her yerinde birden bire garip bir dönüşüm ve yaşayış gündeme geldi. Bu yapı içerisinde de biz gittikçe kelimelerimizi kaybetmeye başladık. Son zamanlarda en ifrit olduğumuz şeylerden biri, 20 dakika bir arkadaş bir şeyler anlatmaya çalışıyor, arkadaşımızın biri 'aynen' diyor ve bitiyor. Yani hayatımızı 'şey', 'aynen', 'olur' üzerine kurduğumuzda ne düşünebiliriz, ne konuşabiliriz, ne cümle kurabiliriz, ne de derdimizi anlatabiliriz. Birbirimize derdimizi anlatamadığımız, içinde karşılıklı saldırılarla sürekli kavga eden, birbirlerini ötelerden ötelere iten bir anlayışa doğru evrilmeye başladık."

İlbak, Türkçe kelimelerin tercih edilmesinin dili korumak adına önemli olduğunu ifade ederek, "Türkçe'nin yabancı kelimelerin etkisinden kurtarılması, bağımsız ve güçlü şekilde gelecek nesillere taşınabilmesi için kişisel ve toplumsal duyarlılık şart." dedi.

Günlük hayatta gerekli ya da gereksiz yabancı kelimeleri kullanmaktan vazgeçilmesi gerektiğine işaret eden İlbak, "Örneğin lansman her birimizin çokça kullandığı bir şey. Bunun yerine çok rahat bir şekilde tanıtım diyebiliriz. Çok havalı bir şey olmuyor kusura bakmayın. Lokasyon yerine mevki veya konum diyebiliriz. İnovasyon' yerine yenileşim veya icat diyebiliriz. Bütün bunlara çok rahat ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, kentteki bir otelde 3 gün boyunca devam edecek.