Türk Yıldızları, yarın Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde gösteri uçuşu yapacak
Türk Yıldızlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Halka açık olarak icra edeceğimiz Çanakkale Şehitler Abidesi gösteri uçuşumuza hazırız. Prova uçuşumuzu tamamladık. Geri dönmeyi düşünmeyen, bayrağını indirmeyen aziz şehitlerimizin manevi huzurunda uçacağız. 25 Nisan saat 11.30'da Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gerçekleştireceğimiz gösteri uçuşumuza tüm halkımızı bekliyoruz."
Kaynak: AA / Utku Şimşek