Türk Yıldızları Samsun'da prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde Samsun'da prova uçuşu yaptı. Gösteri uçuşu 19 Mayıs'ta saat 16.00'da Doğupark Sahili'nde gerçekleşecek.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.
Kutlamalar kapsamında Samsun'a gelen Türk Yıldızları, gösteri uçuşu öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.
Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın 19 Mayıs'ta saat 16.00'da Doğupark Sahili Canik'te gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü