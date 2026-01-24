Haberler

Türk Yıldızları eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı

Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, karlı ovalar üzerinde gerçekleştirdiği eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Tim olmanın gereğiyle, her şartta aynı uyum, aynı disiplin, aynı kararlılık içinde eğitimlerimiz devam ediyor.' denildi.

Türk Yıldızlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tim olmanın gereğiyle, her şartta aynı uyum, aynı disiplin, aynı kararlılık içinde eğitimlerimiz devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Türk Yıldızlarının karlı ovalar üzerinde gerçekleştirdiği eğitim uçuşundan görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
