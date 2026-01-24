Türk Yıldızları eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, karlı ovalar üzerinde gerçekleştirdiği eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Tim olmanın gereğiyle, her şartta aynı uyum, aynı disiplin, aynı kararlılık içinde eğitimlerimiz devam ediyor.' denildi.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel