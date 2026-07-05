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Türk Yıldızları, Ankara'da prova uçuşu yaptı

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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, NATO Zirvesi kapsamında yarın yapılacak gösteri uçuşu öncesi Ankara'da son provasını gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ankara'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan gösteri uçuşu için son provasını yaptı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın yarın 15.15-15.30 saatlerinde gösteri uçuşu yapacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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