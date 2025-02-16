Türk Yakup Zoklu, New Jersey'de Polis Şefi Oldu

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde uzun yıllardan beri polislik yapan Türk Yakup Zoklu, polis şefliği görevine atandı.

ABD'de Türklerin yoğun olduğu bölgelerden New Jersey'de yaşayan Zoklu, düzenlenen törende yemin ederek görevine resmen başladı.

Cliffside Park Polis Şefi olarak duygularını AA muhabirine anlatan Zoklu, "Hep polis olmak istiyordum. Bizde polis şefi olmak önemli bir başarıdır, özellikle de benim gibi Türkiye'de doğmuş biri için." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle 7 yaşındayken ABD'ye geldiğini belirten Zoklu, "Buraya ikinci sınıfta geldim. Annem Mardinli, babam Diyarbakırlı. İstanbul'da doğdum ve yolculuk o zaman başladı." dedi.

Liseden mezun olduktan sonra St. Peter's Üniversitesinde lisans eğitimini, Fairleigh Dickinson Üniversitesinde de yüksek lisans eğitimini tamamlayıp kolluk kuvvetlerine katıldığını anlatan Zoklu, polis şefliği görevine resmen 4 Şubat'ta atandığını ifade etti.

Zoklu, "Bu, büyük bir onur. Hem sorumluluklar hem de zorluklarla dolu önemli bir başarı. Topluma hizmet etmekten ve toplumu korumaktan onur duyarken aynı zamanda adalet ve kamu güvenliğini sağlamak için bu departmana liderlik edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

New Jersey'de büyük bir Türk toplumunun olduğunu ve her durumda Türk toplumuyla güçlü dayanışma içinde bulunduğunu belirten Zoklu, amacının tüm topluma en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu vurguladı.

İstanbul'da 1985 yılında Diyarbakırlı baba ile Mardinli anneden dünyaya gelen ve 7 yaşında ailesiyle ABD'ye göç eden Zoklu, New Jersey'de ilk Süryani Türk polis memuru olmuştu.

Zoklu, ABD'deki sayılı Türk polis şefleri arasında yer alıyor.