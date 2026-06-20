Haberler

Orgeneral Ersay, Yunan Kara Kuvvetleri Genel Müfettişi ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ın, Yunanistan Kara Kuvvetleri Genel Müfettişi Korgeneral Stavros Papastathopoulos'u makamında ziyaret ettiğini duyurdu.

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ın, Yunanistan Kara Kuvvetleri Genel Müfettişi Korgeneral Stavros Papastathopoulos'u makamında ziyaret ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Yunanistan Kara Kuvvetleri Genel Müfettişi Korgeneral Stavros Papastathopoulos'u makamında ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'ın yerine 100 milyon Euro'luk yıldız

Salah'ın yerine 100 milyon Euro'luk yıldız! İşte o isim
A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan

Rakiplerimiz ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
Polonya'nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geri alındı

Birliğin ismi kriz çıkardı! Zelenski'ye verdiklerini geri aldılar
Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçaklar üst üste iniyor! Bir isim daha Fenerbahçe için İstanbul'da
ABD Başkanı Trump Türkiye programını resmen duyurdu

Trump resmen duyurdu: En iyi dostunun misafiri olacak