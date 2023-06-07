Türk ve yabancı iş insanları Afrika'da yatırım imkanlarını değerlendirdi

Türk ve yabancı iş insanları Afrika'da ticaretin geliştirilmesi için işbirliğinin güçlendirilmesi ve özel sektörün öne çıkarılmasının önemini vurguladı.

Türk ve yabancı iş insanları Afrika'da ticaretin geliştirilmesi için işbirliğinin güçlendirilmesi ve özel sektörün öne çıkarılmasının önemini vurguladı.

Fildişi Sahilleri'nin başkenti Abidjan'da düzenlenen Africa CEO Forumunu ve kıtada iş yapmanın imkanlarını AA muhabirine değerlendiren iş insanları, kıtada genç nüfus ve yüksek potansiyel olduğunu, gelecek yıllarda bu potansiyelin değerlendirilmesiyle Afrika'nın büyümeye devam edeceğini söyledi.

Africa CEO Forumu Genel Direktörü Frederic Maury, bu yılki foruma 2 bin katılımcının iştirak ettiğini, bunun daha üstüne çıkmak istemediklerini belirterek, "Bundan sonra sayıyı değil, kaliteyi artırmak istiyoruz. 75'ten fazla ülkeden katılımcımız var. 44 Afrika ülkesinden iş insanı buraya geldi. Avrupa, ABD, Çin gibi büyük ülkelerden katılımcılarımız var. Bine yakın CEO katılımı var." dedi.

Forumun, 2012 yılında kurulduğunda Afrika'da kamu yatırımlarının ciddi boyutlarda olmasına rağmen özel sektör yatırımlarının zayıf kaldığını aktaran Maury, "Özel sektörün, üst yöneticilerin buluşacağı bir platforma ihtiyacımız vardı. Küçük bir birliktelik olarak 400 kişiyle başladık ancak gittikçe büyüdük. Hedeflerimizi yakaladık diyebilirim. Özel sektör için bir platform oluşturma hedefimize ulaştık." diye konuştu.

Maury, Afrika'da işsizliği azaltmak, yerel şirketlerin altyapısını geliştirmek ve kapasitelerini artırmak için özel sektör-kamu işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Hala Afrika'da bazı ülkelerde özel sektörün durumu zor. Bunun nedeni hükümet etmede yaşanan aksaklıklar, altyapı eksikliği, yolsuzluklar, finans imkanlarına ulaşmada yaşanan zorluklar." şeklinde konuştu.

Bu platformu kurarak kıtada özel sektörün sesini yönetime ulaştırmaya çalıştıklarını, bunda da kısmen başarılı olduklarını anlatan Maury, "Biz tabii ki sadece bir platformuz. Yaşanan olumsuzlukları temelden değiştirmek gibi bir gücümüz yok." ifadelerini kullandı.

Afrika'da projelerin finansmanında para sorunu olmadığını söyleyen Maury, "Asıl sorun, paranın nereye gittiği mevzusu. Paranın büyük kısmı bankacılık sektörünün dışında ve genel olarak bankalar da risksiz yerlere para vermek istiyorlar." dedi.

Frederic Maury, gelecek yıl Africa CEO Forumunun Abidjan'da yapılıp yapılmayacağını tam olarak bilmediğini belirterek, "Sanırım Abidjan'da tekrar yapmayacağız. Afrika'da başka bir bölgeye gitme konusuna odaklanmış durumdayız. Ancak Fildişi hükümetiyle, her iki yılda bir Abidjan'da yapma konusunda anlaşmamız var." diye konuştu.

Türkiye'nin kendileri için önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Maury, son yıllarda Asya ve Doğu Avrupa'dan foruma daha fazla katılıma önem verdiklerini söyledi.

DEİK Fildişi İş Konseyi Başkanı Şahin

DEİK Fildişi İş Konseyi Başkanı ve Batı Afrika Koordinatörü İhsan Şahin, dünyadaki finansman kuruluşlarla Afrika'yı buluşturan Africa CEO Forumu'na Türkiye'yi temsilen katıldıklarını, kıtada iş geliştirmek isteyen ülkelerin de bu foruma katıldığını dile getirdi.

Şahin, Türkiye ile Fildişi arasındaki ticaretin her geçen gün arttığını, son yıllarda ikili ticaretin 1 milyar dolara doğru gittiğini, Türkiye'den yatırımcı olarak da Fildişi'nde çok sayıda kuruluş olduğunu söyledi.

Türk şirketlerinin çimento, bisküvi, yem, inşaat, tekstil alanındaki yatırımlarına, sağlık yatırımlarının da eklendiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Bunlar bu ülkede de çok ciddi takdir görüyor ve Fildişi'nde Türkiye'nin saygınlığını artırıyor. Bizim amacımız sadece satmak veya almak, para kazanmak değil, aynı zamanda bu ürünleri Afrika'da üretmek, onlarla beraber bu pazarı geliştirmek ve büyümek. Birlikte kazanıyor, birlikte büyütüyoruz ticaretimizi."

Şahin, Fildişi'nin Batı Afrika pazarı için kritik olduğuna dikkati çekerek, "Eğer burada doğru bir pozisyon alabilirseniz, oradan Mali'ye, Togo'ya, Senegal'e, Kongo'ya, Gine'ye ve daha birçok ülkeye ulaşmanız ve onlarla da ticaret yapmanız mümkün." şeklinde konuştu.

Karpowership Satış Başkan Yardımcısı Hjaiej

Karadeniz Holding'e bağlı Karpowership Satış Başkan Yardımcısı Ali Hjaiej, Afrika'da her şeyin, yeni yollar, hastaneler, otellerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Afrika'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Bunu Türk şirketinde çalışıyorum diye söylemiyorum. Türk şirketlerinin Afrika'nın ihtiyaçlarına doğru çözümler ürettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Afrikalıların Türk ürünlerini seçmesi için 3 neden olduğunun altını çizen Hjaiej, Türk ürünlerinin Avrupa standartlarında, hatta daha iyi olduğunu, bu ürünlerin yüksek kalitesine rağmen çok rekabetçi bir fiyatla satıldığını aktardı.

"Türkiye Avrupa kalitesini Asya fiyatlarıyla veriyor, Afrika'nın tam olarak ihtiyacı olan şey bu." diyen Hjaiej, Türk şirketlerinin Afrika pazarına girmesinde bir diğer hususun da kültür olduğunu, Türk iş adamlarının Avrupalılar gibi davranmadığını söyledi.

Hjaiej, Türk hükümetinde Afrika'ya yönelik ilginin aynısını özel şirketlerde görmediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türk iş adamlarının en büyük sorunu, malın üretim ve tesliminde gösterdikleri esnekliği müşterilerle ilişki kurma konusunda gösteremiyorlar. Türk insanı için bence en büyük sorun dil sorunu, iletişim sorunu. Müthiş bir dinamizm var, üretim kapasitesi var ancak hep kendi insanlarıyla kalmak, kendi bölgesinde yaşamak istediği için bu pazarlara giremiyorlar."

Enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketin Afrika'nın 12 ülkesinde 20 gemi ile elektrik ürettiğini kaydeden Ali Hjaiej, Batı Afrika'da güçlü olduklarını, şimdi de Güney Afrika'da 3 limana giriş hakkı elde ettiklerini sözlerine ekledi.