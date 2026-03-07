Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: ANKA