Türk ve Libyalı akademisyenler, TİKA'nın organize ettiği çalıştayda Trablus'ta buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Trablus Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlediği "Libya-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi ve Geleceği" başlıklı çalıştay ve panelde Türk ve Libyalı akademisyenler bir araya geldi.

TİKA'nın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile işbirliği içinde düzenlediği çalıştay ve panelde Türkiye'den 7 üniversiteden 12 akademisyen ve Trablus Üniversitesinden 5 akademisyen sunum yaptı.

Trablus Üniversitesinde TİKA tarafından ekipman ve ses siteminin yeniden teçhiz edildiği ana konferans salonunda düzenlenen panele, Libya Yüksek Öğrenim Bakan Yardımcısı Salih el-Gul, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halid Avn, TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil ve çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Panelin açılışında konuşan Büyükelçi Begeç, Türk ve Libyalı akademisyenleri bir araya getiren TİKA'ya ve ev sahipliği yapan Trablus Üniversitesine teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin Trablus Üniversitesinin Türk üniversiteleriyle ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyleyen Begeç, "Ortak tarihimiz, kültürümüz ve değerlerimiz iki ülke arasındaki akademik işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli zemini hazırlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk üniversiteleri ile ortaklık geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz

Trablus Üniversitesi Rektörü Avn, dün düzenlenen kapalı çalıştayda Libyalı araştırmacılar ve Türk üniversitelerinden araştırmacıların diplomasi ve siyaset bilimi üzerine çeşitli oturumlarda çalışmalarını sunduğunu söyledi.

Dün düzenlenen oturumlarda Trablus Üniversitesi ile Türk üniversiteleri arasında iş birliği yollarının açılmasıyla ilgili çok önemli bir bölüm olduğunu söyleyen Avn, şunları kaydetti:

"Trablus Üniversitesi ile Türk üniversiteleri arasında iş birliği ufuklarının açılmasına yönelik çok önemli bir oturum gerçekleştirildi. Bu etkinlik Libya üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasındaki iş birliği ufuklarının açılması anlamına gelmektedir.

Bu ortaklığın gelişmesini dört gözle bekliyoruz ve doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Bu nedenle, bugünden itibaren görüştüğümüz konulara dayalı bir araştırma grubu kurabiliriz."

TİKA 2011'den bu yana Libya'da 137 işbirliği ve kalkınma projesi gerçekleştirdi

TİKA Trablus Koordinatörü Bacanakgil de, TİKA'nın organize ettiği çalıştay ve panelde çok kıymetli bilgilerin paylaşıldığını söyledi.

TİKA'nın Türkiye'nin "dost eli" olarak nitelendirildiğini aktaran Bacanakgil, şunları kaydetti:

"2011 yılından bu yana Libya'da aktif olan TİKA Libya Temsilciliği bugüne kadar sağlıktan eğitime, tarımdan kültür-sanata aklınıza gelebilecek her alanda toplam 137 işbirliği ve kalkınma projesi gerçekleştirmiştir.

Elbette ki tüm çabalarımız dost ve kardeş Libya halkı iyiliği içindir; ancak altını çizmeden geçemeyeceğim Libya'da yaptığımız her şey özellikle ve öncelikle bu güzel ülkenin parlak geleceği olan çocuklar ve gençler içindir."

Türkiye'den ve Libya'dan toplam 17 akademisyen çalıştaya katıldı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Turhan, panelin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Libya ilişkilerinin tarihsel arka planını ön plana çıkartarak günümüz ilişkilerine ve geleceğe dair öngörüleri içeren bir çalıştay düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'den 7 üniversiteden 12, Libya'dan da Trablus Üniversitesinden 5 olmak üzere toplam 17 akademisyenin çalıştaya katıldığını kaydeden Turhan, "Çalıştayda siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih, edebiyat gibi farklı disiplinlerden konular ele alındı. Konulardaki ortak nokta Türkiye-Libya ilişkilerinin tarihsel derinliğini ön plana çıkartmaktı." ifadelerini kullandı.

Çalıştay ile ilgili güzel geri dönüşler aldıklarını aktaran Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye ile Libya ilişkilerinin tarihsel arka planı var. Biz iki gündür şunu öğrendik ve şunu vurguladık. İlişkiler dün veya kısa süre önce kurulmadı. Bunun 400 yıldan fazla bir tarihsel arka planı var. Bu derinlik aslında bugünkü ilişkilerin anlamını da daha kıymetli kılıyor.

Türkiye-Libya ilişkileri malum stratejik boyutta eviriliyor ve güvenlik merkezi ilerliyor. Biz bugün aslında güvenlik merkezine biraz daha yeni alan açarak akademik boyutunu da ön plana çıkarttık."