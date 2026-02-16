Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Vekili Al-Namroush ile Görüştü

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namroush ile bir araya geldi.

Libya Genelkurmay Başkanı Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namroush ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi tören ile karşılandı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve Korgeneral Al-Namroush daha sonra görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.