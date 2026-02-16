Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Vekili Al-Namroush ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namroush ile resmi bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namroush ile bir araya geldi.

Libya Genelkurmay Başkanı Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namroush ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi tören ile karşılandı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve Korgeneral Al-Namroush daha sonra görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
CHP'nin 'köprü' yürüyüşüne valilikten izin çıkmadı

Valilik izin vermedi, CHP geri adım atmıyor
Görele'de yeni belediye başkanı seçildi

AK Parti ve CHP yarışıyordu! Yeni belediye başkanı belli oldu
Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı

Dizisinde yayınlanan görüntülere tepki yağıyor
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak

Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız