Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Vekili Al-Namroush ile Görüştü
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namroush ile bir araya geldi.
Libya Genelkurmay Başkanı Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namroush ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi tören ile karşılandı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ve Korgeneral Al-Namroush daha sonra görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: ANKA / Güncel